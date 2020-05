Drâa-Tafilalet : concours culturels pour encourager la créativité à distance

vendredi, 1 mai, 2020 à 16:02

Errachidia – Des concours culturels sont organisés au niveau de la région de Drâa-Tafilalet dans le cadre de l’initiative “Créativité à distance” lancée par la Direction régionale de la Culture.

Organisées sous les signe “Sois créatif pour montrer tes talents et reste chez toi pour protéger ta famille”, ces concours, qui se poursuivent juqu’au 20 mai courant, ont pour objet de mettre en valeur le rôle de l’art et de la créativité dans le développement de la personnalité.

Selon un communiqué de la Direction régionale de la Culture à Drâa-Tafilalet, cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’adhésion à l’effort national visant à promouvoir l’esprit de responsabilité et d’engagement patriotique, dans la conjoncture que traversent le Maroc et le monde en raison de la pandémie du nouveau Coronavirus(Covid-19).

Au programme de cette manifestation, figurent aussi des rencontres sur la littérature et le patrimoine, des ateliers de formation et des spectacles artistiques à distance, le but étant de permettre aux intellectuels et aux créateurs de s’exprimer et de s’épanouir.

Le communiqué précise que les participants sont invités à créer des contenus visuels porteurs de messages et d’idées constructives et motivantes, ainsi que des écrits dans le domaine de la littérature, de la poésie ou de la nouvelle et des œuvres d’arts plastiques.

Les sujets de ces créations doivent être en rapport avec la pandémie du nouveau Coronavirus.