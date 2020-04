Drâa-Tafilalet : concours régional pour promouvoir la production des ressources numériques éducatives

mercredi, 22 avril, 2020 à 13:40

Errachidia – Un concours régional destiné à promouvoir la production des ressources numériques éducatives est organisé par l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Drâa-Tafilalet avec la participation de plusieurs acteurs éducatifs de la région.

Cette initiative, lancée récemment pour se poursuivre jusqu’au 10 mai prochain, cible l’ensemble des acteurs éducatifs et cadres administratifs assurant différentes missions au niveau de l’AREF de Drâa-Tafilalet.

Selon l’Académie régionale, ce concours, organisé sous le thème “La numérisation et les défis de l’école de l’avenir”, intervient dans le cadre de la promotion de l’innovation éducative et du soutien des pratiques et des projets novateurs dans le domaine des technologies de l’éducation et de l’administration.

Il s’agit d’un concours, ajoute la même source, qui a pour objectif de consacrer la culture de la reconnaissance et de l’excellence, de valoriser les pratiques innovantes en matière de numérisation et de développer la créativité dans ce domine chez l’acteur éducatif.

“Développer les usages novateurs des technologies numériques dans le système éducatif”, “Numérisation et gouvernance administrative” et “Numérisation et formation à distance”, sont les principaux axes de cette initiative.

Un portail a été créé spécialement pour que les productions/projets y soient insérés. Ceux-ci devront comporter des guides détaillés d’utilisation des différentes opérations relatives au produit numérique et à son activation.

Une commission régionale sera chargée de la présélection de 10 projets innovants, dont 3 seront choisis selon les critères de mérite pour être déclarés gagnants.