Drâa-Tafilalet : la CRDH réalise 98% de son programme d’action 2022

vendredi, 9 décembre, 2022 à 15:05

Errachidia – La Commission régionale des droits de l’Homme (CRDH) de Drâa-Tafilalet a réalisé près de 98% de son programme d’action au titre de l’année 2022, a affirmé, vendredi à Errachidia, la présidente de la CRDH de Drâa-Tafilalet, Fatima Aarach.

S’exprimant à l’ouverture de la septième réunion ordinaire de la CRDH de Drâa-Tafilalet, Mme. Aarach s’est félicitée des efforts déployés par les membres de la Commission pour accompagner l’action des comités permanents de la CRDH et mettre en œuvre le plan d’action 2022 de façon optimale.

La CRDH de Drâa-Tafilalet continuera à assumer pleinement ses missions, en recevant les usagers, accomplissant les missions de monitoring et de protection, renforçant la lutte contre toute forme de violation des droits de l’Homme et organisant des activités visant à promouvoir la culture des droits de l’Homme, a-t-elle assuré.

Mme. Aarach a mis l’accent sur l’importance d’accélérer la mise en œuvre des orientations stratégiques du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) pour la période 2022-2024, rappelant que les axes prioritaires du Conseil pour cette période comprennent le renforcement du rôle du Conseil dans la protection des droits de l’homme, la consolidation de la prévention des violations et la promotion de la culture du respect des droits de l’homme.

Ces axes prioritaires, a-t-elle enchainé, visent également à améliorer la pratique conventionnelle, à poursuivre l’interaction aux niveaux national et international, à accompagner la mise en œuvre des recommandations de l’Instance équité et réconciliation et à améliorer la communication institutionnelle et le développement de l’organisation institutionnelle.

Par ailleurs, Mme. Aarach a indiqué que la tenue de la septième réunion de la CRDH de Drâa-Tafilalet, dont les travaux se poursuivront jusqu’au samedi, entre dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article 44 de la loi 76/15 relative à la réorganisation du CNDH et des articles 35 et 36 de son règlement intérieur.

Au programme de cette réunion, figurent la présentation des rapports rédigés par les membres des comités permanents de la CRDH de Drâa-Tafilalet et la présentation et approbation du rapport annuel de la CRDH au titre de l’année 2022 et du programme de la Commission au titre de l’année 2023.

La CRDH de Drâa-Tafilalet, installée le 8 octobre 2020, est composée d’un comité permanent de protection des droits de l’Homme, d’un comité permanent de promotion des droits de l’Homme, en plus d’un comité permanent pour le suivi et l’évaluation du respect des droits de l’Homme dans les politiques et programmes régionaux.