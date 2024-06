Drâa-Tafilalet : la CRDH tient sa 12ème réunion ordinaire

dimanche, 16 juin, 2024 à 15:26

Errachidia – La Commission régionale des droits de l’Homme (CRDH) de Drâa-Tafilalet a tenu, samedi à Errachidia, sa 12ème réunion ordinaire, consacrée notamment à la présentation du bilan d’étape de l’action des comités permanents de la commission et à l’examen de l’état d’avancement du plan d’action de la CRDH au titre de l’année 2024.

Cette réunion, qui s’est déroulée sous la présidence de Fatima Aarach, présidente de la CRDH de Drâa-Tafilalet, a été marquée également par la présentation d’un exposé sur le bilan des réalisations de la Commission régionale durant la période allant de 2019 à 2024.

Intervenant à cette occasion, la présidente de la CRDH de Drâa-Tafilalet s’est félicitée du bilan d’étape “positif” de l’action des comités permanents de la commission régionale, particulièrement en termes de consolidation de la culture des droits de l’Homme au niveau de la région, et de renforcement de l’effectivité des droits de l’Homme dans les politiques publiques.

“Environ 84% des objectifs contenus dans le plan d’action de la commission au titre de l’année 2024 ont été d’ores et déjà réalisés”, a indiqué Mme. Aarach, saluant hautement l’engagement “sérieux et actif” dont font preuve les membres des comités permanents en matière de sauvegarde et de promotion des droits de l’Homme.

Elle a, en outre, exhorté les cadres administratifs et les membres de la Commission à intensifier leurs efforts pour contribuer de manière significative à la promotion de la culture des droits de l’Homme, en vue d’atteindre l’ensemble des objectifs fixés par la stratégie de la CRDH pour la période à venir.

L’organisation de cette réunion s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article 44 de la loi 76/15 relative à la réorganisation du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et des articles 35 et 36 de son règlement intérieur.

Les Commissions régionales des droits de l’Homme ont pour missions d’assurer le suivi et le contrôle de la situation des droits de l’Homme au niveau régional et de recevoir les plaintes relatives aux allégations de violations des droits de l’Homme qui leur sont adressées. Elles élaborent des rapports spéciaux ou périodiques sur les mesures prises pour le traitement des affaires et des plaintes à caractère régional ou local.

Elles assurent également la mise en œuvre des programmes et des projets du CNDH en matière de promotion des droits de l’Homme et ce, en étroite collaboration avec tous les acteurs concernés au niveau de la région, dont notamment les associations œuvrant dans le domaine des droits de l’Homme et les observatoires régionaux des droits de l’Homme.