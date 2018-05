Drâa-Tafilalet: le secteur de l’urbanisme, un creuset où se mêlent les différents programmes et politiques sectoriels visant la dynamisation de la régionalisation avancée

vendredi, 4 mai, 2018 à 21:16

Errachidia – Le secteur de l’urbanisme dans la région de Drâa-Tafilalet revêt un caractère singulier et transversal et constitue un creuset où se mêlent les différents programmes et politiques sectoriels visant la dynamisation du processus de la régionalisation avancée, a affirmé vendredi à Errachidia le ministre de l’Aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Abdelahad Fassi Fihri.