Drâa-Tafilalet : l’état de santé de 92 % de cas confirmés de contamination au Coronavirus est stable

lundi, 6 avril, 2020 à 13:44

-Par Jamaleddine Benlarbi-

Errachidia – L’état de santé de 92 % de cas confirmés de contamination au nouveau Coronavirus (Covid-19) au niveau de la région de Drâa-Tafilalet est “stable et en amélioration continue sur le plan clinique”, a indiqué le directeur régional de la Santé, Khalid Salmi.

Dans un entretien accordé à la MAP, M. Salmi a précisé que 3 cas confirmés de contamination au Covid-19, qui nécessitent un suivi permanent et rigoureux, sont admis en réanimation.

Il a fait savoir que le nombre de personnes contacts des cas confirmés dans la région de Drâa-Tafilalet s’élève à 826 individus qui sont soumis au confinement sanitaire et à un suivi quotidien de leur état de santé pendant 14 jours pour s’assurer de l’apparition ou non sur eux des symptômes du Covid-19, avant d’envoyer des échantillons de leur sang aux laboratoires compétents pour analyse.

M. Salmi a fait savoir que 471 de ces personnes contacts ont achevé leur période de confinement sanitaire, alors que 355 autres sont toujours sous un contrôle et un suivi quotidiens à leurs domiciles, ajoutant que les individus qui étaient très proches des personnes suspectées d’être atteintes par le virus sont admises au sein des hôpitaux provinciaux habilités à cet effet.

Le responsable a indiqué, en outre, que les cas suspectés d’être atteints par le nouveau Coronavirus sont au nombre de 72, ajoutant que le chiffre total des cas confirmés de contamination au Covid-19, vérifiés grâce aux analyses aux laboratoires, s’élevaient à 41 dimanche à minuit.

Ces personnes se répartissent entre les provinces de Midelt (23 cas), de Ouarzazate (10 cas), d’Errachidia (4 cas) et de Tinghir (1 cas), a-t-il précisé, soulignant que 30 de ces cas sont admis au centre hospitalier régional Moulay Ali Chérif à Errachidia, 8 cas à l’hôpital provincial de Ouarzazate, 2 cas à l’hôpital provincial de Zagora et 1 cas à l’hôpital de proximité de Kelâat M’gouna (province de Tinghir).

Évoquant la ville d’Er-rich (province de Midelt) où plusieurs cas confirmés de contamination au nouveau Coronavirus ont été enregistrés, M. Salmi a relevé que des efforts importants ont été fournis par les cadres médicaux, ainsi que les autorités provinciales et de la wilaya de la région afin d’identifier les personnes contacts de ces cas et les héberger dans certains hôtels pour suivre leur état de santé.

Il a noté, par ailleurs, que l’annonce des cas de guérison du Coronavirus dépend de trois critères essentiels relatifs à la constatation d’une amélioration des indicateurs cliniques du patient, au passage de trois jours sans fièvre chez le malade après la fin de la durée d’administration du médicament et à la confirmation de deux tests négatifs de Covid-19 d’un intervalle de 24 heures.

Par ailleurs, M. Salmi a fait savoir que la Direction régionale de la Santé de Drâa-Tafilalet a reçu les médicaments suffisants pour traiter les cas des personnes atteintes de Covid-19, ainsi que les équipements de protection nécessaires aux patients et aux personnes chargées de nettoyer les unités d’isolement, les produits de stérilisation et les repas des patients.

Il a affirmé, dans le même sens, que le plan régional de lutte contre le nouveau Coronavirus adopte une approche de travail dans le cadre de la cellule présidée par la wali de la région de Drâa-Tafilalet, ainsi que des cellules provinciales, présidées par les gouverneurs des provinces de la région, et qui comptent des représentants des Délégations de la Santé.

M. Salmi a fait observer qu’un suivi est assuré des actions entreprises par l’ensemble des intervenants, en coordination totale avec les délégués provinciaux de la Santé, pour la formation des cadres médicaux des secteurs public et privé et leur sensibilisation aux différents aspects liées aux moyens de faire face à cette pandémie et de prendre en charge les cas de Covid-19.

Il a rappelé, dans ce sens, l’organisation de sessions de formation au profit des cadres médicaux, infirmiers et techniques sur les moyens de traiter les patients qui se rendent dans les hôpitaux régionaux, en termes de connaissance des principaux indicateurs de la maladie et des critères adoptés pour traiter les personnes suspectées d’être atteintes de Coronavirus.

Au cas où une personne est suspectée d’être infectée par le virus sur la base du diagnostic des unités désignées pour ce processus, un échantillon de sang lui est prélevé et envoyé aux laboratoires nationaux compétents, a-t-il poursuivi.

Lorsque les résultats des analyses du laboratoire sont positifs, les patients sont hospitalisés dans des unités spécialisées et un ensemble de tests biologiques leur sont effectués, avant de leur administrer des médicaments pendant 10 jours avec un suivi de la réaction au traitement jusqu’à une baisse de la charge virale dans le sang, a expliqué M. Salmi.

Le responsable régional a mis en exergue le travail important accompli pour limiter la propagation du nouveau Coronavirus dans l’entourage du patient, mis en oeuvre par des équipes d’intervention rapide qui prennent des mesures de quarantaine pour toutes les personnes ayant été en contact avec les malades, en fonction du degré de gravité du cas confirmé.

Il a souligné, à cet effet, que ces efforts sont déployés en coordination avec tous les intervenants au niveau de la wilaya de la région de Drâa-Tafilalet, les provinces de la région et les forces de sécurité qui aident dans la recherche de personnes infectées ou qui étaient en contact avec elles.

Il a insisté sur la nécessité pour tous les citoyens de rester chez eux et de se conformer aux mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, ajoutant que toute personne présentant des symptômes de la maladie doit se rende à l’hôpital le plus proche pour être examinée, afin d’endiguer la propagation de cette pandémie.