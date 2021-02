Drâa-Tafilalet : des mesures prises pour dépasser les contraintes imposées au secteur culturel par la pandémie du Covid-19 (responsable)

lundi, 8 février, 2021 à 16:11

Errachidia – Plusieurs mesures ont été prises pour dépasser les contraintes imposées par la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19) au secteur culturel dans la région de Drâa-Tafilalet, a souligné le directeur régional du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports (département de la Culture), Omar Bensaid.

La Direction régionale du département de la Culture a œuvré pour atténuer les répercussions de cette crise, à travers un ensemble de mesures portant sur les domaines de l’animation, de la créativité et de l’édition, a-t-il précisé dans un entretien à la MAP.

Elle a également travaillé à la mise en œuvre de certains projets, notamment l’initiative “Créations à distance” qui comprenait diverses activités culturelles et artistiques au niveau de la région, a ajouté M. Bensaid, relevant que ce programme, qui a connu la participation de dizaines d’acteurs du monde culturel, a été diffusé sur de nombreux réseaux sociaux et sur les pages Facebook de la Direction régionale de la Culture et celles des institutions qui y relèvent.

De plus, de nombreux concours ont été organisés au profit des enfants et des jeunes, notamment dans les domaines du roman et du compte, de l’art plastique, de la poésie et de la vidéo, a poursuivi M. Bensaid.

Il a fait savoir aussi qu’une enveloppe budgétaire de 140.100 Dh a été consacrée, dans le cadre de ce programme, au titre des indemnités versées au profit des artistes et des participants, tandis qu’une somme de 108.900 Dh a été dédiée aux spectacles.

Dans le domaine de l’édition et du livre, le nombre des contrats conclus, dans le cadre du soutien aux publications, s’élève à 17, ayant mobilisé une enveloppe budgétaire de 214.961 Dh, a indiqué M. Bensaid, ajoutant qu’un soutien financier de 60.000 Dh a été consacré à la création d’une bibliothèque de la “mémoire de Drâa” dans la commune de Tanzouline (province de Zagora).

L’aide accordée aux tournées théâtrales nationales, d’une enveloppe de 210.155 Dh, a été accordée aux associations “Al Michâal” pour le théâtre et le cinéma à Erfoud (province d’Errachidia) et “Fawanis” à Ouarzazate. Un total de 155 cartes professionnelles de l’artiste ont été remises au niveau de la région, a fait savoir le responsable.

S’agissant des projets des infrastructures culturelles, la Direction régionale a poursuivi leur réalisation en 2020, malgré les circonstances exceptionnelles imposés par la pandémie du Covid-19, a-t-il noté.

Le directeur régional du département de la Culture à Drâa-Tafilalet a souligné que les conséquences de la pandémie du Covid-19 qui a touché le Maroc, tout comme l’ensemble des pays du globe, se font ressentir encore sur plusieurs secteurs, dont celui de la culture qui n’a pas été épargné.

Il a rappelé que plusieurs événements culturels programmés en 2020 ont été ainsi annulés, alors que des projets de création d’infrastructures culturelles dans la région de Drâa-Tafilalet ont été perturbés.

Parmi les activités culturelles régionales annulées durant l’année écoulée, figurent la 26ème édition de Festival de Sijilmassa du Malhoun à Rissani, qui était prévu durant le mois de mai dernier, ainsi que le 29ème Festival national des arts d’Ahouach à Ouarzazate (Juin 2020), a-t-il précisé.

C’est le cas aussi, a-t-il poursuivi, de la 25ème édition de l’Université Moulay Ali Cherif à Rissani, qui était prévue en novembre, ainsi que du projet de célébration du 1.300ème anniversaire de la ville de Sijilmassa, une manifestation qui devait être organisée en avril 2020 sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Il s’agit, en outre, de la 5ème édition du Salon régional du livre à Midelt (Septembre 2020) et d’autres manifestations et activités impliquant des institutions et des acteurs du monde de la culture.

Evoquant les perspectives de l’action culturelle sur le plan régional en 2021, M. Bensaid a indiqué que la Direction régionale entend poursuivre la mise en œuvre des programmes culturels et des différentes activités entamées au cours de 2020, tout en soutenant les artistes et les compétences créatives à travers l’organisation de diverses manifestations.

“Nous sommes en train de préparer actuellement l’organisation des éditions virtuelles d’un certain nombre de festivals, dont le festival d’Ahwash et le festival Sijilmassa du Malhoun”, a-t-il fait savoir.

La Direction régionale compte, en outre, parachever la mise en œuvre de mesures relatives à la réalisation d’institutions culturelles dans la commune d’Er-Rich et d’accorder davantage d’attention au domaine du patrimoine, en aménageant deux sites historiques à Zagora, en partenariat avec plusieurs départements gouvernementaux, a conclu M. Bensaid.