Drâa-Tafilalet: le pistachier tente de se faire une place dans un écosystème à prédominance oasienne

vendredi, 29 janvier, 2021 à 13:45

Le ministre de l’Energie, des mines et de l’environnement Aziz Rabbah a visité, vendredi, la plateforme de décontamination et de traitement des équipements contaminés par le polychlorobiphenyle (PCB) à Bouskoura, mise en place dans le cadre du programme national de gestion et d’élimination durable des PCB lancé en 2010.