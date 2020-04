Drâa-Tafilalet : le premier cas de guérison du Coronavirus quitte l’hôpital Moulay Ali Chérif

mercredi, 8 avril, 2020 à 20:28

Errachidia- Le premier cas de guérison du nouveau Coronavirus (Covid-19) au niveau de la région de Drâa-Tafilalet a quitté mercredi l’hôpital régional Moulay Ali Chérif à Errachidia, après avoir achevé son traitement avec succès.

Il s’agit d’une femme âgée de 65 ans originaire de la ville d’Er-rich, dans la province de Midelt, et qui avait été diagnostiquée positive au Covid-19 après son arrivée au Maroc en provenance d’Italie.

Oumashoul Roukia, première patiente totalement rétablie du nouveau Coronavirus à Drâa-Tafilalet, a remercié les staffs médicaux et infirmiers civil et militaire pour leurs efforts déployés afin de lui offrir l’assistance médiale nécessaire durant sa période de traitement, soulignant qu’elle se trouve en bon état de santé.

Elle a souhaité, dans une déclaration à la presse, un prompt rétablissement au reste des personnes atteintes du nouveau Coronavirus au niveau de la région de Drâa-Tafilalet et de l’ensemble du Maroc.

Le directeur régional de la Santé à Drâa-Tafilalet, Khalid Salmi, s’est félicité de ce premier cas de guérison du Covid-19 au niveau régional, faisant savoir que les cas d’autres personnes qui se sont complètement rétablies, dont les premières analyses négatives de Covid-19 ont été reçues, seront annoncés prochainement.

Il a appelé, dans une déclaration à la MAP, les personnes qui vont abandonner prochainement l’hôpital de continuer à prendre toutes les mesures sanitaires nécessaires de prévention contre le Coronavirus.

M. Salmi a indiqué, par ailleurs, que 61 cas confirmés de contamination au Covid-19 ont été enregistrés jusqu’à présent dans la région de Drâa-Tafilalet, précisant que certaines de ces personnes proviennent de l’étranger, alors que d’autres ont été contaminées au niveau national, majoritairement dans le milieu familial.

Par province, 27 cas ont été enregistrés à Midelt, 25 à Ouarzazate, 5 à Errachidia, 3 à Zagora et 1 à Tinghir, a-t-il poursuivi, ajoutant que l’état de santé de la plupart des patients en cours de traitement dans les les hôpitaux de la région est stable.

Ces patients, a souligné M. Salmi, reçoivent l’assistance médicale nécessaire de la part d’un staff médical et infirmier totalement mobilisé depuis le début de cette pandémie pour la prise en charge des personnes atteintes du nouveau Coronavirus.

Le médecin-colonel Addi El Aid, chef de l’équipe de médecine militaire pluridisciplinaire à Errachidia et Midelt, a souligné que ce staff présente le soutien nécessaire à son homologue de la médecine civile pour endiguer la propagation du Covid-19, en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR).

Il a précisé que cette équipe de médecine militaire est constituée de cadres médicaux et paramédicaux, ainsi que d’assistantes sociales des Forces Armées Royales (FAR), de la Gendarmerie Royale et des Forces Auxiliaires qui sont tous au service de de la patrie et des citoyens.

L’annonce des cas de guérison du Coronavirus dépend de trois critères essentiels relatifs à la constatation d’une amélioration des indicateurs cliniques du patient, au passage de trois jours sans fièvre chez le malade après la fin de la durée d’administration des médicaments et à la confirmation de deux tests négatifs de Covid-19 d’un intervalle de 24 heures.

Le plan régional de lutte contre le nouveau Coronavirus adopte une approche de travail dans le cadre de la cellule présidée par la wali de la région de Drâa-Tafilalet, ainsi que des cellules provinciales, présidées par les gouverneurs des provinces de la région, et qui comptent des représentants des Délégations de la Santé.

Un suivi est assuré des actions entreprises par l’ensemble des intervenants, en coordination totale avec les délégués provinciaux de la Santé, pour la formation des cadres médicaux des secteurs public et privé et leur sensibilisation aux différents aspects liées aux moyens de faire face à cette pandémie et de prendre en charge les cas de Covid-19.