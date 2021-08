Drâa-Tafilalet : le RNI en tête des élections des Chambres professionnelles

samedi, 7 août, 2021 à 15:22

Errachidia – Le Rassemblement National des Indépendants (RNI) est arrivé en tête des élections des Chambres professionnelles au niveau de la région de Drâa-Tafilalet en obtenant un total de 37 sièges, selon les résultats fournis samedi par la wilaya de la région.

Le RNI a occupé ainsi la première place durant ce scrutin, suivi du Mouvement Populaire avec 18 sièges, de l’Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) avec 14 sièges, du Parti de l’Istiqlal (PI) avec 13 sièges et des candidats sans appartenance politique (SAP) avec 12 sièges.

Le Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) a totalisé 11 sièges et le Parti Authenticité et Modernité (PAM) 9 sièges, alors que l’Union Constitutionnelle (UC) et le Parti Vert Marocain (PVM) ont obtenu 1 siège chacun.

Au total, 116 sièges étaient à pourvoir au niveau de la région de Drâa-Tafilalet durant ces élections des Chambres professionnelles. Il s’agit de 47 sièges à la Chambre d’agriculture, de 41 sièges dans celle du commerce d’industrie et de services et de 28 sièges à la Chambre d’artisanat.

Sur le plan national, le RNI a remporté 638 sièges (28,61 pc) pour se placer en tête de ce scrutin, avait indiqué le ministre de l’Intérieur, M. Abdelouafi Laftit. Le Parti Authenticité et Modernité (PAM) est arrivé en 2ème position avec 363 sièges (16,28 %), suivi par le Parti de l’Istiqlal (PI) avec 360 sièges (16,14 %).

Ce scrutin organisé vendredi devrait asseoir une nouvelle vision propre à faire de ces entités un véritable levier d’investissement et un partenaire au service de l’intérêt général en matière de développement économique, de par leur statut d’interlocuteur direct des autorités publiques, des services administratifs et des collectivités territoriales dans les secteurs du commerce, de l’industrie et des services.