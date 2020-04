Drâa-Tafilalet : vaste élan de solidarité face au Coronavirus

jeudi, 9 avril, 2020 à 11:56

-Par Mohamed Taoufik Ennassiri-

Errachidia – Un vaste élan de solidarité s’est constitué au niveau de la région de Drâa-Tafilalet pour venir en aide aux personnes démunies qui souffrent le plus des conséquences socio-économiques de la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19).

Les actions solidaires se multiplient ainsi dans les cinq provinces de la région de la part aussi bien des conseils élus et du secteur privé que de la société civile et des groupements professionnels, l’objectif étant d’aider ceux qui sont dans le besoin à faire face à cette situation exceptionnelle.

Ces initiatives témoignent d’un sens élevé de civisme et de responsabilité dans cette conjoncture délicate face à laquelle plusieurs parties, qui ont refusé de rester les bras croisés, ont entrepris des actions de solidarité envers les catégories les plus vulnérables de la société.

Menées en coordination avec les autorités locales, ces actions s’inscrivent dans le cadre de l’accompagnement des mesures extraordinaires adoptées par les pouvoirs publics pour faire face à la propagation du nouveau Coronavirus.

Parmi les nombreuses actions entreprises dans ce sens, celle initiée par la Fondation du Grand Ouarzazate pour le Développement Durable qui a annoncé qu’elle apportera, en coordination avec les autorités locales de la ville, un soutien à 500 familles, en leur fournissant des denrées alimentaires et des produits de première nécessité.

La fondation a souligné qu’elle poursuit de la sorte ses efforts visant à venir en aide aux familles démunies durant ces circonstances exceptionnelles et ce, “dans le cadre des Hautes Orientations Royales pour faire face à la pandémie du Coronavirus”.

Pleinement engagée dans l’élan de solidarité nationale face à la pandémie du Covid-19, ACWA Power s’est aussi mobilisée pour soutenir les populations avoisinant le Complexe NOOR Ouarzazate.

ACWA Power Maroc, opérateur du Complexe NOOR Ouarzazate, apporte sa contribution et son soutien aux riverains avec notamment l’achat et la distribution de 47 tonnes de produits de première nécessité (denrées alimentaires et produits d’hygiène) au profit de 920 ménages de la commune de Ghassate.

Pour sa part, le Conseil communal de Ouarzazate a annoncé sa décision de distribuer près de 4.000 paniers de denrées alimentaires, dans une première étape, au profit des familles défavorisées de la ville, en coordination avec les autorités locales.

Parmi ces actions solidaires, figure aussi celle entreprise au profit des personnes atteintes d’insuffisance rénale à Zagora par des associations locales qui ont mis à leur disposition deux espaces de prise en charge pour les aider à supporter le confinement imposé par l’état d’urgence sanitaire.

Les bénéficiaires de cette initiative, issus dans leur majorité de zones reculées de la province, sont logés, nourris et pris en charge sur le plan médical, sachant que leur transport de leur lieu de résidence vers le centre d’hémodialyse de l’hôpital provincial de Zagora est assuré par un bus mis à leur disposition par l’Association féminine pour le développement et la solidarité.

Le Conseil de la commune territoriale de Tarmikte (province de Ouarzazate) a décidé, de son côté, d’apporter 1.500 paniers alimentaires, d’une valeur globale de 320.000 Dh, comme contribution aux aides accordées au profit des familles démunies.

Dans le même contexte, la commune territoriale de Skoura Ahl El Oust (province de Ouarzazate) a annoncé qu’elle fera don de 870 paniers alimentaires au profit des familles défavorisées, précisant que cette aide est mise à la disposition des autorités locales pour sa distribution.

L’Association Drâa-Tafilalet pour la location des voitures a annoncé, pour sa part, qu’elle met sa flotte de véhicules à la disposition des autorités publiques, dans le cadre de sa contribution aux efforts visant à limiter la propagation du nouveau Coronavirus.

Toutes ces actions viennent s’ajouter aux décisions de plusieurs Conseil élus des communes territoriales relevant de la région de Drâa-Tafilalet de faire don de leurs allocations d’un mois au Fonds de gestion du nouveau Coronavirus.

Faire preuve de vigilance et de prudence en d’observant strictement les exigences du confinement sanitaire et toutes les mesures préventives face au Covid-19 est aussi important que la solidarité envers les démunies.

La solidarité est érigée donc en priorité dans la région de Drâa-Tafilalet, surtout que l’accès aux besoins de première nécessité est un enjeu vital en temps de pandémie notamment pour les personnes démunies afin de les aider à surmonter cette épreuve avec le moins de dégâts possibles.