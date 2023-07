Driouch : Célébration du 102e anniversaire de la Bataille d’Anoual

vendredi, 21 juillet, 2023 à 19:17

Driouch – Le Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération a organisé, vendredi à Driouch, un meeting en commémoration du 102ème anniversaire de la Bataille d’Anoual, une épopée glorieuse dans le processus de lutte de l’indépendance du Maroc.

Lors de cette rencontre, tenue en présence du secrétaire général de la province de Driouch, Chafik Hassi, d’élus, de membres de la famille de la résistance et de l’armée de libération ainsi que de plusieurs personnalités, l’accent a été mis sur l’importance de cet épisode historique de la résistance nationale, et les dimensions historiques de cette étape lumineuse dans le processus de la lutte nationale pour la liberté et l’indépendance.

S’exprimant à cette occasion le Haut-Commissaire aux Anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération, Mustapha El Ktiri, a souligné que la célèbre bataille d’Anoual, menée par le résistant Mohamed Ben Abdelkarim El Khattabi, a incarné les images les plus merveilleuses de la lutte et de la résistance contre la présence coloniale et les convoitises de l’occupation étrangère, tout en mettant en valeur les rôles pionniers des tribus et des habitants du Rif lors de cette épopée radieuse de l’histoire marocaine, et les sacrifices consentis par les ancêtres dans la défense des constantes nationales.

“Lors de la bataille d’Anoual, les valeureux résistants marocains avaient remporté une victoire décisive contre les forces d’occupation, sous la conduite du héros national Mohamed ben Abdelkrim Al Khattabi, et ce grâce à la détermination et la foi d’un groupe réduit de résistants, qui est venu à bout de la puissante et moderne armée espagnole, le 21 juillet 1921”, a indiqué M. El Ktiri dans une allocution lue en son nom par Hamida Maaroufi, directeur des études historiques au Haut-Commissariat.

Malgré l’alliance des forces d’occupation franco-espagnoles, Abdelkrim Al Khattabi et ses partisans sont parvenus à résister face à l’oppression et l’injustice pendant toute une année lors de laquelle des négociations ont pris cours et qui ont débouché sur la cessation de la lutte armée, sans toutefois rendre les armes, a-t-il ajouté.

Constatant qu’il s’agissait d’une guerre à forces inégales entre les deux parties, le courageux Abdelkrim Al Khattabi a préféré se rendre à l’occupant français et épargner, ainsi, la vie de nombreux soldats voués à la cause de la libération, et ce le 25 mai 1926, a-t-il expliqué.

Et le Haut-Commissaire de noter que la bataille d’Anoual est devenue un modèle vivant pour tous les peuples aspirant à la liberté et à l’indépendance nationale, notant que la célébration de l’anniversaire de la bataille d’Anoual est une occasion pour rendre hommage à l’abnégation, la bravoure, l’esprit de sacrifice, l’héroïsme et à l’attachement à la patrie, dont ont fait montre les populations rifaines.

Cette commémoration, a-t-il dit, est une occasion aussi pour éclairer l’esprit des jeunes et des nouvelles générations à travers des leçons éloquentes et précieuses de ce mémorable événement historique aux valeurs de citoyenneté positive et aux qualités du patriotisme sincère.

M. El Ktiri, a insisté à cette occasion sur la mobilisation continue pour défendre l’intégrité territoriale renforcer les acquis nationaux, tout en mettant en valeur l’attachement indéfectible et profond du peuple marocain au Glorieux Trône Alaouite pour faire face aux manœuvres des ennemies de l’unité territoriale du Royaume.

Cette rencontre a été ponctuée par un hommage rendu à six anciens membres de la famille de la résistance, ainsi que la remise d’aides financières aux membres de la famille de la résistance de la province.

À noter que cet anniversaire a été célébré à travers le Royaume via un ensemble d’activités et de manifestations culturelles et éducatives.