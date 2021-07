Driouch : Mobilisation continue de l’ONEE pour assurer l’approvisionnement du centre Aïn Zahra en eau potable

mardi, 20 juillet, 2021 à 23:07

Oujda – L’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE, Branche Eau) a annoncé qu’en raison de la canicule excessive que connaît le Royaume et qui coïncide avec l’Aïd Al-Adha, la demande en eau potable augmente dans le centre d’Aïn Zahra (province de Driouch), où la consommation dépasse la capacité de production, surtout pendant les périodes de pointe.

L’Office a expliqué dans un communiqué que cette hausse de la demande engendre une diminution de la pression de l’eau potable pouvant entrainer l’interruption pour les points d’approvisionnement en haute altitude et les constructions à plusieurs étages.

Et de préciser que dans le cadre des efforts visant à assurer la continuité de l’approvisionnement en eau potable des habitants du centre d’Aïn Zahra, et compte tenu des préparatifs pour l’Aïd Al-Adha, une panoplie de mesures proactives ont été prises, faisant savoir que ces mesures concernent principalement la sécurisation des réserves en eau potable en remplissant le réservoir et en mobilisant les équipes d’exploitation avec la mise à disposition des moyens techniques et logistiques pour assurer une intervention dans un délai réduit si nécessaire.

L’Office a également approuvé, à compter du vendredi 16 juillet 2021, l’approvisionnement des habitants en eau potable de 06h00 du matin à 11h00 du soir, et l’arrêt de l’approvisionnement des clients en eau potable de 11h00 du soir à 06h00 du matin afin d’assurer des réserves d’eau qui seront exploitées le lendemain, notamment pendant la semaine de l’Aïd Al-Adha.

A cet égard, l’Office invite ses clients à rationaliser leur consommation d’eau potable, notant que les équipes de l’Office travailleront d’arrache-pied pour sécuriser l’approvisionnement en eau potable du centre.

Et pour plus d’informations, il faut contacter les numéros suivants :

Chef du centre : 06.78.68.61.31

Chef du service technique et exploitation : 06.61.96.13.73