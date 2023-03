Le droit au logement au centre des débats à Marrakech

vendredi, 17 mars, 2023 à 21:29

Marrakech – La question du droit au logement a été vendredi, à Marrakech, au centre des débats lors d’une session organisée dans le cadre de la réunion de la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable relevant de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE).

Les participants à cette session tenue sous le thème “Analyse et lignes directrices visant à garantir le droit au logement et à un logement décent” ont souligné que l’accès au logement garantit la stabilité familiale et sociale et la cohésion sociale, faisant remarquer que l’urbanisation galopante a eu comme conséquence l’augmentation de la pression sur le logement décent et sur le transport urbain, les espaces verts et de loisir et les établissements de protection sociale.

Intervenant à cette occasion, la directrice de la promotion immobilière (DPI) au sein du ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Hind Benzha, a passé en revue l’approche et le bilan dans le domaine de l’habitat ainsi que les politiques publiques, les réformes et programmes à portée sociale lancés par le ministère.

Dans ce cadre, elle a souligné que “le bilan reste positif” au Maroc avec des impacts positifs visibles et mesurables à plusieurs échelles et une nette amélioration des conditions d’habitat et de vie, notant une diminution du déficit en logements, qui est passé de 1,2 millions à près de 368.300 unités (en 2021).

Mme Benzha a aussi fait savoir que 2 millions d’habitants vivant dans l’habitat insalubre ont vu leurs conditions de vie s’améliorer, 59 villes sur 85 sont totalement dépourvues de bidonvilles, 96 villes ont amélioré leur attractivité alors que 760 quartiers et 696 centres ruraux ont amélioré l’accès aux services de base, la sécurité et la mobilité.

De son côté, l’enseignant de l’architecture et d’aménagement et directeur de l’Ecole d’architecture à l’Université Mohammed VI Polytechnique, Hassan Radoine, a relevé l’importance de garantir le droit au logement décent à toutes les ménages issus des différentes classes sociales, soulignant que le logement décent doit être accessible à toutes les ménages et fournir les garanties légales, tout en englobant les services de base, un environnement sain, des accessibilités, la proximité des services sociaux et du transport ainsi que les espaces culturels.

“Grâce à leur efficience, les programmes d’habitat au Maroc ont réussi à répondre à la demande croissante des classes sociales sur le logement en milieu urbain tout en adoptant les principes de durabilité et la résilience”, a-t-il ajouté.

Le programme de cette 2è journée comportait une session sous le thème “Stratégies politiques permettant de prévenir des catastrophes naturelles, de s’y préparer et d’y faire face” ainsi qu’une visite au Musée Mohammed VI pour la Civilisation de l’Eau au Maroc.

L’ordre du jour de la cette rencontre, de deux jours, comprend l’adoption des projets de procès-verbaux des réunions précédentes, tenues à Strasbourg, et la détermination de la date et du lieu des prochaines sessions.

Les participants à ce conclave discuteront également de certaines questions relatives à “la sauvegarde de la démocratie, des droits et de l’environnement dans le commerce international”, “l’urgence de santé publique : la nécessité d’une approche holistique du multilatéralisme et des soins de santé”, “la transition énergétique durable”, “le droit au logement” et d’autres thèmes inscrits à l’ordre du jour.