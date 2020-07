“Le droit et le sport” au centre d’un webinaire organisé par le département de la Jeunesse et des sports

jeudi, 23 juillet, 2020 à 16:51

Rabat – “Le droit et le sport” a été au centre d’un webinaire organisé mercredi par la Direction de la coopération, de la communication et des études juridiques au département de la Jeunesse et des sports.