Droits d’auteur: Destruction à Rabat d’une grande quantité de CD et DVD piratés (CCM)

jeudi, 17 décembre, 2020 à 16:11

Décédé dans la nuit de mardi au mercredi à l’âge de 73 des suites de sa contamination à la Covid-19, Noureddine Saïl, journaliste et critique de cinéma de la première heure, a laissé derrière lui une vague de chagrin et de tristesse parmi ses proches et sa famille artistique qui pleurent la perte d’un “Maestro” et d’un “symbole de la culture cinématographique au Maroc”, qui a tiré sa révérence sans crier gare.