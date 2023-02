Droits de l’Homme : Les données issues de l’action judiciaire aussi importantes que celles résultant des politiques publiques (M. Benyoub)

vendredi, 24 février, 2023 à 21:51

L’offre actuelle en produits de consommation dans les marchés nationaux est abondante et diversifiée, notamment ceux à forte demande avant et durant le mois sacré du Ramadan, a affirmé la Commission interministérielle de haut niveau de veille et de suivi de l’approvisionnement des marchés et des prix qui a tenu, vendredi, une réunion au siège du ministère de l’Intérieur.