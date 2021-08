Droits des prisonniers: La DGAPR et l’OMP déterminés à renforcer leur coopération

jeudi, 12 août, 2021 à 13:14

Rabat – La Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion (DGAPR) et l’Observatoire marocain des prisons (OMP) ont réitéré leur détermination à poursuivre et à développer leur coopération de manière à servir l’intérêt général et à préserver les droits des prisonniers.

Une réunion a été tenue jeudi au siège de la délégation entre le délégué général à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion et une délégation de l’observatoire, indique un communiqué conjoint des deux parties qui se sont mises d’accord, lors de cette rencontre pour dissiper tout malentendu qui aurait entaché la relation entre la délégation et l’Observatoire.

La même source rappelle que la relation entre les deux parties était toujours marquée par la coopération et le respect mutuel de leurs domaines respectifs de compétence.

Les deux parties ont aussi fait part de leur détermination à aller de l’avant pour développer les différentes formes de coopération en total respect des référentiels national et international afférents à la gestion des établissements pénitentiaires, et exprimé leur ouverture aux organisations de la société civile qui s’intéressent à ce domaine.