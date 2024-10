E-Health international Forum : Signature d’un accord coopération entre OPALS Maroc et le Centre d’Innovation en e-santé

jeudi, 31 octobre, 2024 à 11:29

Casablanca – L’Organisation panafricaine de lutte contre le sida OPALS-Maroc et le Centre d’innovation en e-santé (CLES) ont signé un accord-cadre de collaboration portant notamment sur différents projets de développement des outils de e-santé et de formation.

L’accord a été paraphé mercredi par Anass Doukkali, président de l’Association de Développement du Centre d’Innovation en E-santé (Université Mohammed V de Rabat) et Nadia Bezad, présidente d’OPALS-Maroc, en marge de l’ouverture de la 2ème édition de l’International E-Health Forum, organisé par la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé et le Centre d’Innovation en e-Santé, en partenariat avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale.

Cet accord-cadre, qui a pour objet de définir les modalités de coopération entre les deux parties, concerne notamment l’analyse de la mise en œuvre des outils de e-santé en matière du self care au Maroc et le développement des solutions numériques pour la mise en œuvre des interventions du self care pour la santé et le bien-être.

Aux termes du texte, les deux parties s’engagent, entre autres, à mener des actions communes de développement des outils de e-santé, à co-organiser des rencontres et événements et à partager leurs expériences.

L’accord prévoit, par ailleurs, des actions prioritaires : mener un projet pilote pour évaluer la faisabilité de la solution proposée dans un contexte réel, organiser des sessions de formation pour les professionnels de santé afin de les sensibiliser à l’utilisation des outils numériques, et accompagner la généralisation de la mise en œuvre des solutions numériques développées pour améliorer l’accès aux soins en utilisant les outils numériques pour réduire les barrières géographiques et économiques.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’International E-Health Forum vise à faire connaître les technologies de pointe en matière de santé numérique, faciliter le réseautage entre professionnels de la santé, innovateurs technologiques, investisseurs et régulateurs, et à enrichir les débats sur l’avenir de la santé numérique.