E-learning : La Direction provinciale de l’éducation nationale à Khénifra produit 40 cours numériques

mercredi, 8 avril, 2020 à 23:34

Khénifra – La Direction provinciale de l’Education nationale à Khénifra a produit, jusqu’au 04 avril courant, un total de 40 cours numériques pour l’enseignement à distance pour les différents niveaux et cycles.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur provincial de l’éducation nationale à Khénifra, Fouad Badiss a souligné que la production de ces cours numériques s’inscrit dans le cadre d’une batterie de mesures mise en place par l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Béni Mellal-Khénifra pour accompagner les décisions des pouvoirs publics et du ministère de tutelle visant à prévenir la propagation de la pandémie et à assurer la continuité de l’enseignement dans ces circonstances exceptionnelles, ainsi que la réussite du chantier relatif à l’e-learning.

Il a à cette effet, salué les efforts colossaux déployés par les cadres administratifs et pédagogiques qui se sont engagés, de manière volontaire à travers la production de moult contenus numériques pour l’enseignement à distance.

Plusieurs équipes pédagogiques ont participé à cette opération, dont 16 inspecteurs de l’enseignement primaire et 13 cadres d’orientation et de planification de l’éducation en plus de 16 inspecteurs pédagogiques de diverses spécialités, alors que le nombre total de enseignants participant à ce processus se chiffre à 3.130 cadres pédagogiques.

Rappelant qu’une cellule régionale a été formée et a connu une forte adhésion du corps d’encadrement et d’inspection au niveau régional, en plus des cadres pédagogiques et des enseignants, pour assurer le suivi de la production des contenus numériques et des cours à distance dans le souci d’alimenter le portail dédié à l’enseignement à distance.