e-Learning : Production de quelque 611 contenus numériques dans la région de Marrakech-Safi

mardi, 7 avril, 2020 à 21:11

Marrakech- Quelque 611 ressources numériques ont été produites au niveau de la région de Marrakech-Safi et ce, dans le cadre de l’opération d’enseignement à distance (e-learning) lancée par le ministère de l’éducation nationale, en tant qu’alternative visant à assurer la continuité pédagogique et d’apprentissage.

“Il a été procédé jusqu’au mardi 07 avril, à la production de quelque 611 contenus numériques sous forme de capsules pour les cours à distance concernant le tronc commun et la première année du baccalauréat, destinés à être diffusés sur Internet, ainsi que sur les chaînes de télévision et ce, conformément aux critères techniques requis”, a déclaré à la MAP, Moulay Ahmed Karimi, directeur de l’Académie Régionale de l’Education et de la Formation (AREF) de Marrakech-Safi.