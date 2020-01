Eau : Un état des lieux exhaustif a été réalisé pour évaluer le déficit et les besoins à l’horizon 2027 (M. Laftit)

lundi, 13 janvier, 2020 à 21:33

Rabat – En exécution des Hautes instructions royales visant l’approvisionnement de l’ensemble de la population du Royaume en eau potable, un état des lieux exhaustif pour évaluer le déficit et les besoins à l’horizon 2027 a été réalisé, a indiqué, lundi à Rabat, le ministre de l’Intérieur, Abdelaouafi Laftit.

Dans une allocution devant SM le Roi Mohammed VI lors de la cérémonie de signature de la convention-cadre pour la réalisation du programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation, M. Laftit a affirmé qu’un programme d’action a été mis en place, composé de trois axes, à savoir le renforcement de l’approvisionnement du monde rural en eau potable, l’économie d’eau potable et la réutilisation des eaux usées traitées.

Les grandes lignes de la vision prospective inspirée des Hautes orientations Royales ambitionnent de répondre aux aspirations de SM le Roi notamment en matière de facilitation de l’accès des citoyens au même pied d’égalité à l’eau et à la vie dans un environnement sain.

Le ministre a, dans ce sens, passé en revue les grandes lignes du premier axe relatif au renforcement de l’approvisionnement avec un coût de 26,80 milliards DH.

Cet axe, ajoute M. Laftit, vise la généralisation de l’approvisionnement en eau potable dans le milieu rural et la lutte contre la précarité que connaissent certaines régions notamment lors des périodes de sécheresse, en accélérant le rythme de réalisation des programmes prévus par les différents intervenants et l’adoption d’un programme complémentaire pour les zones qui accusent une pénurie en matière d’approvisionnement et qui ne font l’objet d’aucun programme.

Seront programmés dans le cadre de cet axe 659 centres avec un coût de 5 milliards de dh, ce qui permettra de généraliser le raccordement de tous les centres ruraux, au nombre de 1.273 (1,9 million d’habitants), a précisé le ministre, ajoutant que des travaux sont aussi programmés au niveau de 7.876 douars avec un coût de 9,68 milliards de DH permettant la généralisation de l’approvisionnement en eau potable de tous les douars du Royaume.

Concernant les zones impactées par les effets de la sécheresse et pour faire face au manque en eau, le ministre a fait savoir que 770 millions DH seront alloués à l’approvisionnement de la population cible via des camions citernes.

En ce qui concerne la question de l’économie de l’eau potable, M. Laftit a affirmé que le programme (8,92 milliards DH) vise l’amélioration du rendement des réseaux de distribution dans les villes et centres urbains à hauteur de 78 pc à l’horizon 2027, relevant qu’il va permettre d’économiser 207 millions de m3 d’eau, l’optimisation des investissements relatifs aux infrastructures hydriques (barrages, stations de traitement, canalisations), la garantie de la poursuite de l’approvisionnement en eau potable et l’amélioration de la qualité des services.

S’agissant de la réutilisation des eaux usées traitées (2,34 milliards DH), M. Laftit a indiqué qu’il a été procédé, en application des Hautes instructions royales, à l’adoption d’un programme national intégré d’assainissement liquide en milieux urbain et rural et la réutilisation des eaux usées traitées.

Ce programme, a-t-il précisé, s’assigne pour objectifs la poursuite de la réalisation de projets d’assainissement liquide au profit de 128 villes et centres urbains et l’équipement de 1.207 centres ruraux en réseau d’assainissement, ainsi que la réutilisation des eaux usées traitées dans l’irrigation d’espaces verts, en particulier les terrains de golf.

La première tranche dudit programme 2020-2027 permettra la mobilisation de 100 millions de m3 par an à l’horizon 2027 et ce, à travers la réalisation de 87 projets, dont 22 pour l’irrigation des terrains de golf.

Il a, à cet égard, rappelé que les besoins en matière d’irrigation des terrains de golf sont estimés à 39 millions m3 annuellement, expliquant que ce programme vise la poursuite des efforts déployés dans ce sens et à irriguer l’ensemble des terrains en utilisant les eaux usées traitées.