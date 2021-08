Eau potable à Fès-Meknès : Des investissements de 1,8 MMDH en milieu rural

mercredi, 18 août, 2021 à 18:35

Fès – Des investissements de 1,81 milliard de DH (MMDH) ont été alloués à l’approvisionnement en eau potable du monde rural dans la région Fès-Meknès durant la période 2017-2021.

Ces crédits ont été affectés aux projets d’alimentation en eau potable de la population rurale de nombreux centres de la région Fès-Meknès, indique la direction régionale de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE)-Branche-Eau.

Les projets réalisés portent sur la généralisation de l’alimentation en eau potable au niveau des communes territoriales relevant du cercle de Kariat Ba Mohammed à partir de la station de traitement d’un débit de 340 l/s sur le barrage Al Wahda, l’alimentation en eau potable des douars du cercle de Ghafsai à partir d’une station de traitement du barrage Al Wahda d’un débit de 100 l/s et l’alimentation en eau potable des centres et douars relevant des communes rurales Lakhlalfa, Zrizer, Bouadel et Rghioua à partir de la station de traitement du barrage Bouhouda, d’un débit de 150 l/s.

Ils concernent aussi le renforcement de l’alimentation en eau potable des douars relevant de la commune Ain Aicha, à partir des réseaux d’eau potable de Taounate, et des communes de Timzgana et de Galaz à partir de la station de traitement du barrage Sahla, outre l’alimentation en eau potable des communes rurales et des douars de Timmedit, Ajdir, Boured, Gzanaia Janoubia, Tizi Ousli et Sidi Bourkba en cours d’achèvement à partir de la station de traitement d’Asfalou d’un débit de 150 l/s, d’un linéaire de 216 Km de conduites et de 5 stations de pompage.

Des investissements de 5,44 MMDH ont été alloués au programme d’approvisionnement en eau potable de la région Fès-Meknès durant la période 2017-2021.

Ces projets rentrent dans le cadre de la stratégie de l’Office en matière de planification et de sécurisation de l’alimentation en eau potable à travers le Royaume et de généralisation de l’accès à l’eau potable à la population rurale de la région Fès-Meknès.