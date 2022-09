Eaux usées : Lancement d’un projet de création d’une station d’épuration et de réutilisation à l’IAV Hassan II

lundi, 12 septembre, 2022 à 21:15

Rabat – Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohamed Sadiki, a donné, lundi à Rabat, le coup d’envoi du projet de création d’une station d’épuration et de réutilisation des eaux usées épurées de l’Institut Agronomique et Vétérinaire (IAV) Hassan II.