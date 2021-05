Éducation: Accord de partenariat pour assurer la continuité pédagogique en milieu rural

mardi, 25 mai, 2021 à 22:56

Rabat – Un accord de partenariat a été signé, mardi à Rabat, entre le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, “Orange-Maroc” et “Huawei-Maroc”, et ce dans le cadre des projets de mise en œuvre de la loi-cadre N°51-17, notamment le projet N°14 relatif au développement des usages des technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement et l’apprentissage.

Cet accord prévoit la donation d’un lot de 1.500 tablettes et de cartes SIM avec un forfait gratuit de 20 Go de connexion internet par mois pendant six mois, aux élèves des communes rurales des Directions provinciales d’Essaouira, Youssoufia, Rhamna, Sidi Bennour, Khénifra et Guercif.