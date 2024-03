Education: Le Bureau du CSEFRS tient sa 23ème réunion

vendredi, 8 mars, 2024 à 17:31

Rabat – Le Bureau du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS) a tenu, jeudi, sa 23ème réunion, consacrée à l’examen de plusieurs points de l’ordre du jour.

Au cours de cette réunion, tenue sous la présidence de M. Habib El Malki, président du CSEFRS, le Bureau a amplement examiné la version préliminaire du projet de rapport annuel du Conseil pour l’année 2023, conformément aux dispositions de l’article 160 de la Constitution, indique un communiqué du CSEFRS.

La réunion a été également marquée par la présentation et l’examen du rapport thématique sur le genre dans le système éducatif, ainsi que de l’Atlas territorial sur le genre et l’éducation, élaboré par l’Instance Nationale d’Evaluation (INE).

Les membres du CSEFRS ont, par ailleurs, été informés des résultats de la visite de travail du Président du Conseil et de la délégation l’ayant accompagné, les 4 et 5 mars 2024, au Conseil supérieur de l’éducation de Mauritanie, qui a été couronnée par la signature d’une convention de partenariat pour l’échange d’expertise, d’expériences, de coopération et de coordination entre les Conseils marocain et mauritanien.