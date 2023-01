Éducation: Le CSEFRS tient la première session de son second mandat, les 09 et 10 janvier

vendredi, 6 janvier, 2023 à 14:25

Rabat – Le Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique (CSEFRS) tient la 1ère session ordinaire de son deuxième mandat, les lundi 9 et mardi 10 janvier 2023 au siège du Conseil à Rabat.

Au début des travaux, le président du Conseil prononcera son allocution d’ouverture de la session, lundi 09 janvier 2023, suivie des exposés des ministres autour des projets de réforme du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique lancés par le gouvernement, indique un communiqué du Conseil.

Ces présentations se déclinent comme suit : “Feuille de route 2022-2026 : pour une école publique de qualité”, du ministre de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, “le plan national d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation”, du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation et “Feuille de route pour le développement de la formation professionnelle”, du ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences.

L’ordre du jour de cette session comprend également l’élection des membres du Bureau du Conseil, la constitution et l’adoption de la composition des Commissions permanentes, ainsi que l’élection de leurs présidents et rapporteurs, et la création de deux groupes de travail chargés de l’élaboration du rapport d’activités et de la stratégie du Conseil 2023-2027.