Éducation financière : la 12ème “Global Money Week”, du 18 au 31 mars

samedi, 16 mars, 2024 à 10:43

Rabat – Le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports organise, du 18 au 31 mars, la 12ème édition de la “Global Money Week” sous le signe “Protège ton argent, assure ton avenir !”.

Dans un communiqué, le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports indique que cette édition, organisée au profit d’élèves des niveaux primaire, secondaire, et secondaire qualifiant des établissements publics et privés en milieux urbain, semi-urbain et rural, pourra, en coordination avec les représentants de Bank Al-Maghrib dans chaque région, s’étendre jusqu’au 26 avril prochain.

Cette édition, qui s’inscrit dans le cadre du partenariat avec Fondation Marocaine pour l’Éducation Financière (FMEF)-Bank Al-Maghrib, conforte l’intérêt qu’accorde le ministère de l’Éducation nationale à la sensibilisation des plus jeunes aux différentes pratiques monétaires et aux divers services et rôles des institutions financières, qui constituent une composante essentielle de l’économie nationale, ajoute-t-on.

Afin d’assurer une organisation tout aussi efficace que minutieuse, des programmes régionaux de sensibilisation ont été élaborés, en incluant l’ensemble des directions provinciales, souligne le ministère, affirmant que tous les moyens ont été mobilisés pour garantir la participation des élèves des établissements scolaires en milieu rural aux activités prévues, que ce soit en présentiel ou à travers les vidéos et capsules élaborées par la FMEF-Bank Al-Maghrib avec ses partenaires et mises à la disposition des académies régionales d’éducation et de formation.

Les programmes régionaux comprennent un ensemble d’activités, dont des visites d’agences bancaires, notamment les agences de Bank Al-Maghrib, à Dar As-Sikkah, au Musée national de monnaie, à la Bourse et à d’autres institutions financières, outre des exposés théoriques, appuyés d’aides numériques et animés par des coordinateurs de la vie scolaire des établissements bénéficiaires, et des ateliers pédagogiques animés par des professionnels des institutions financières.

Plus de 500.000 élèves, dont 53% de filles, 32% en milieu rural et 2.417 handicapés, ont pu bénéficier de la 11ème édition de la “Global Money Week”, qui a connu la mobilisation de 812 institutions financières, conclut-on.