Éducation: La Fondation subventionne les projets de 7 clubs de proximité destinés à la famille de l’enseignement

jeudi, 30 juin, 2022 à 22:07

Rabat – Le Président de la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l’Education-Formation, Youssef El Bakkali, et le Secrétaire National de la Fondation des Œuvres Sociales de l’Éducation, Abdelhak El Mamoune, ont coprésidé la commission de sélection des projets de clubs de l’enseignant, dont les travaux d’aménagement seront partiellement subventionnés par la Fondation Mohammed VI au titre de cette année.

Depuis 2007, et aux termes d’une convention cadre entre la Fondation Mohammed VI et la FOSE, les sections régionales de cette dernière bénéficient de subventions de la Fondation pour la construction, l’aménagement ou la réhabilitation de structures d’accueil, d’hébergement et de loisirs destinées essentiellement à la famille de l’enseignement, a indiqué la Fondation dans un communiqué.Selon le communiqué, la Fondation Mohammed VI a accordé cette année une enveloppe de 3.5 millions de DH pour 7 projets proposés par les sections de la FOSE.

Ainsi, pour la section centrale de Rabat, la Fondation accordera 500.000 DH à un projet d’extension de l’espace d’hébergement relevant du club de l’enseignant afin de hausser sa capacité d’accueil de 51 à 71 lits, dont le coût de rénovation s’élève à 1.3 millions de DH.

Pour la section de Boulemane/Mayssour, la Fondation prévoit d’accorder 500.000 DH pour un projet de construction et d’équipement d’une salle de sports, étendue sur 475 m², et composée de plusieurs espaces pour la pratique de diverses activités sportives pour les adultes et les enfants, dont le coût global de sa réalisation est estimé à 1.8 millions de DH.

Concernant la section de Nador, la Fondation couvrira 50% du coût global estimé à 1 million de DH, d’un projet d’extension et d’équipement du club de l’enseignant à Nador pour atteindre une superficie globale de 500 m². L’objectif est de diversifier et d’améliorer la qualité des services du club.

La Fondation participe aussi à hauteur de 500.000 DH du coût global d’un projet estimé à 1 million de DH au profit de la section de Tiznit, pour l’équipement d’une salle polyvalente, en mobilier et en matériel technique, pour accueillir les différentes manifestations culturelles et sociales.

La section d’Agadir bénéficiera, quant à elle, d’un projet de réhabilitation du club de l’enseignant à travers notamment l’aménagement des espaces verts et de jeux, où la Fondation accordera 500.000 DH à ce projet dont le coût total est de 1.7 millions de DH.

En outre, la section de Tinghir s’est vue accorder une subvention de 500.000 DH par la Fondation pour la construction d’une salle polyvalente pouvant accueillir plusieurs événements professionnels et familiaux et qui coûtera 1 million de DH.

La section d’Essaouira a bénéficié également de l’appui de la Fondation à hauteur d’une enveloppe de 500.000 DH qui sera allouée à la construction d’un espace couvert, étendu sur 300 m², pour la pratique de la natation. Il sera composé d’une piscine pour les adultes, d’une pataugeoire, et d’un jaccuzi, dont la réalisation coûtera 1.2 millions de DH.

Depuis la conclusion de son partenariat avec la FOSE, la Fondation Mohammed VI a subventionné la mise en place et la réhabilitation de 60 clubs, répartis sur tout le Royaume, avec un budget global de plus de 28.5 millions de DH. Elle a aussi participé au financement de 11 tournois de mini-football pour un coût total de 2,2 millions de dirhams.