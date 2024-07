Education: L’accompagnement assidu de la réforme parmi les priorités du CSEFRS (M. El Malki)

mercredi, 10 juillet, 2024 à 17:39

Rabat – Le président du Conseil supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche scientifique (CSEFRS), Habib El Malki, a souligné, mercredi à Rabat, que l’accompagnement assidu de la réforme de l’éducation, à tous les niveaux, figure parmi les priorités du Conseil depuis le début de son mandat.

Cet accompagnement se manifeste notamment à travers le suivi des différents chantiers éducatifs et projets de réforme, des rencontres avec des responsables gouvernementaux et l’examen de leurs programmes de travail, ainsi que l’interaction avec les questions et évolutions inhérentes au champ éducatif, a relevé M. El Malki qui s’exprimait à l’occasion de la 5ème session du deuxième mandat de l’assemblée générale du CSEFRS.

Il a noté, dans ce sens, que le Conseil, qui apprécie l’ensemble des initiatives de réforme adoptées, considère que l’accélération de la mise en œuvre des dispositions de la loi-cadre 51-17 et l’opérationnalisation de son cadre juridique et réglementaire est un gage supplémentaire de la durabilité et du renforcement de la réforme.

Cette session marque une étape nouvelle dans les travaux du Conseil et une occasion pour faire le point sur ses objectifs fondamentaux, a-t-il poursuivi.

Concernant le rapport annuel 2023, M. El Malki a indiqué que l’Assemblée générale du Conseil a créé, lors de la première session, un comité provisoire chargé d’élaborer un projet de rapport annuel sur le bilan des travaux et les perspectives d’action du Conseil.

Et d’ajouter que ce document permet de communiquer sur les performances du Conseil et ses réalisations afin de mener à bien la mission qui lui a été confiée dans le cadre du deuxième mandat.

Ce rapport va au-delà de l’approche consistant à dresser le bilan du Conseil et à faire le point sur ses activités, mais il s’agit plutôt d’un document de référence important, qui établit une vision globale de l’action, et non des activités dans un sens quantitatif et chronologique, a expliqué le président du CSEFRS.

Il a noté que l’élaboration de ce rapport annuel a tenu compte de l’indépendance du Conseil, de l’effort de réflexion qu’il engage pour la mise en œuvre de la réforme, des contextes national et international, ainsi que du rôle particulier qui incombe au Conseil en tant qu’institution de gouvernance.

Parallèlement au projet de rapport annuel, un rapport de l’Instance nationale d’évaluation sur “l’égalité dans le système éducatif” sera présenté lors de cette session, a également fait savoir M. El Malki, soulignant que le contexte actuel de la réforme incite à mettre en avant la dimension stratégique de l’égalité, en tant que vecteur de changement vers la pleine citoyenneté des femmes et la consolidation des acquis.

Ce rapport constitue la première contribution du Conseil au vaste chantier national sur l’égalité entre les hommes et les femmes, a conclu le président du CSEFRS.