Education nationale: Lancement d’un numéro vert relatif aux plateformes d’enseignement à distance

mercredi, 8 avril, 2020 à 16:59

Rabat – Le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, département de l’éducation nationale, a lancé, mercredi, un nouveau numéro vert pour répondre aux demandes et interrogations concernant les plateformes d’enseignement à distance mises en place par le ministère.

Ce numéro, destiné à tous les élèves, parents d’élèves, cadres éducatifs et administratifs et tous les citoyens, a été lancé en partenariat avec l’université polytechnique de Benguerir, l’école “1337” et l’école “YouCode”, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Ce nouveau service permet à tous les utilisateurs des plateformes en ligne TelmidTICE et “Teams” de les utiliser de manière optimale, en leur renseignant toutes les informations techniques, du lundi au vendredi, de 08h00 à 20h00, sur le numéro vert 0800009361 (appel gratuit).

Le ministère a, par ailleurs, souligné que les utilisateurs de ces plateformes électroniques peuvent envoyer leurs commentaires et suggestions à l’adresse e-mail “insat@men.gov.ma” ou sur la page officielle du ministère sur Facebook.