Education nationale: Ouverture des candidatures aux bourses pour le cycle secondaire collégial

mercredi, 10 juin, 2020 à 14:56

Rabat – Le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé l’ouverture des candidatures aux bourses scolaires destinées aux internats et cantines pour les élèves de la première année du cycle collégial issus du milieu rural, au titre de l’année scolaire 2020-2021.

Le processus de candidature a été lancé mardi, exclusivement via la plateforme “Massar”, et se poursuivra jusqu’au 23 juin, a affirmé le ministère dans un communiqué, précisant que les parents d’élèves peuvent présenter la candidature pour leurs enfants via le lien https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris/Account, en utilisant leur compte “Massar” et le mot de passe fournit par l’établissement.

Les parents peuvent remplir une demande de bourse destinée aux internats et cantines pour le cycle secondaire collégial, en approuvant les informations présentées, explique-t-on.

Le ministère a adopté la gestion numérique de la procédure d’octroi de bourses scolaires pour le cycle secondaire collégial, afin de limiter la propagation de la Covid-19, promouvoir la transparence, l’équité et l’efficacité lors de l’application de la procédure, de même que pour faciliter le processus de candidature pour les parents et tuteurs d’élèves, notamment en cette situation exceptionnelle que vit le Royaume, note le communiqué.

Cette opération intervient conformément aux hautes instructions royales appelant à promouvoir le programme d’action relatif à l’appui à la scolarisation, à la lutte contre la déperdition scolaire, à l’encouragement du succès scolaire et à la promotion de l’emploi des jeunes, notamment en zones rurales, enclavées et semi-urbaines, dans le but d’instaurer l’égalité des chances entre les élèves.

Pour davantage d’information, le ministère invite les parents à consulter la note ministérielle publiée le 8 juin 2020 disponible sur son site sous le numéro 028 x 20, conclut le communiqué.