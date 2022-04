Efficacité énergétique : la CCIS de Rabat-Salé-Kénitra et l’AMEE signent une convention de partenariat

samedi, 9 avril, 2022 à 16:26

Rabat – La Chambre de Commerce, d’industrie et de Services de la région de Rabat-Salé-Kénitra (CCIS-RSK) et l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE) ont signé, samedi, une convention de partenariat visant la mise en place de mesures d’économie d’énergie et d’actions de sensibilisation et de formation sur l’économie verte et l’efficacité énergétique.

Cette convention, signée par le président de la CCIS-RSK, Hassan Sakhi, et le directeur général de l’AMEE, Said Mouline, s’inscrit dans le cadre de l’exemplarité de l’administration dans le domaine de l’efficacité énergétique et de l’économie verte, indique la CCIS-RSK dans un communiqué.

En vertu de cette convention, l’AMEE accompagnera la CCIS-RSK dans la réalisation de diagnostics énergétiques, ainsi que dans la mise en œuvre des préconisations du diagnostic énergétique, précise le communiqué, soulignant que l’objectif est de réduire la consommation et les dépenses énergétiques associées au sein de la CCIS-RSK et d’ancrer la culture d’économie verte, moyennant des actions d’économie d’énergie, de sensibilisation et de formation sur l’économie verte et l’efficacité énergétique.

A cet effet, l’AMEE abritera des sessions de formation sur l’efficacité énergétique dans le bâtiment et le transport et des ateliers de sensibilisation au profit du staff technique de la CCIS-RSK autour des thématiques liées à l’efficacité énergétique et à l’économie verte.

À travers ce partenariat, les deux organismes illustrent leur engagement en matière d’efficacité énergétique par la mise en œuvre de mesures ayant pour objectif de réduire la consommation et les dépenses énergétiques associées et d’ancrer la culture d’économie verte, conclut le communiqué.