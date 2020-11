El Guergarat: Le groupe d’amitié maroco-mexicain soutient l’action du Royaume

Washington – Le groupe d’amitié maroco-mexicain a exprimé son soutien au Royaume après l’intervention décisive des Forces Armées Royales pour la sécurisation et le rétablissement de la circulation civile et commerciale à travers la zone tampon d’El Guergarat.

«Les amis du Maroc au Mexique félicitent SM le Roi Mohammed VI pour la ferme détermination à défendre la souveraineté et l’intégrité de Sa nation», indique cette plateforme regroupant un éventail de personnalités du monde de la politique, des arts et de la culture et du secteur privé mexicain.

Dans un communiqué parvenu à la MAP, le groupe d’amitié a ainsi salué les actions du Maroc visant à mettre un terme à la situation de tension et de blocage qui prévalait dans cette zone frontalière avec la Mauritanie, en raison des agissements irresponsables des séparatistes du “polisario”.

“En ces moments de grande complexité pour le monde entier, dans un contexte de pandémie, le groupe d’amitié Mexique-Maroc souhaite que la raison et la légalité permettent d’asseoir les bases des actions prioritaires pour répondre aux besoins des peuples du Maghreb, au-delà de toute autre considération”, indique-t-on.

Plusieurs membres de cette plateforme ont effectué une visite à la représentation diplomatique du Maroc à Mexico pour faire part à l’ambassadeur du Royaume, Abdelfattah Lebbar, de l’amitié et la solidarité entière avec le Maroc, et de l’engagement à contribuer à favoriser les liens bilatéraux et une meilleure compréhension entre les deux peuples.

Au côté du groupe d’amitié parlementaire entre le Maroc et le Mexique, ce groupe d’amitié a été mis en place avec l’ambition de servir de complément naturel pour renforcer le rapprochement et les échanges à travers la diversification des domaines de partenariat entre les deux pays.