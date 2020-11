El Guerguarat: La décision du Maroc de mettre fin aux provocations du «polisario», un droit légitime (journal émirati)

vendredi, 20 novembre, 2020 à 16:32

Abu Dhabi – La décision du Maroc de mettre fin aux provocations du “polisario” au passage d’El Guerguarat, au Sahara marocain, est légitime et conforme aux exigences de la légitimité internationale, écrit vendredi le journal émirati, Al-Khaleej.

Dans un article sous le titre :”Libération du passage d’El Guerguarat … Contexte et preuves”, le journal souligne que l’action entreprise par le Maroc représente “un droit de la légitime défense, de renforcement de la sécurité et de soutien à la stabilité dans toute la région, en empêchant l’aggravation de la situation dans cette région en proie aux défis et aux dangers transfrontaliers”.

Cette action donne aussi la preuve que “le Royaume est prêt à toutes les options pour faire face aux provocations et aux violations qui touchent à son intégrité”, affirme la publication, ajoutant que le Maroc a agi avec retenue et sans précipitation aucune face aux provocations du “polisario”.

“Mais, compte tenu de la poursuite des violations du polisario, qui dans leur contenu représentent une menace à la paix et la sécurité internationales dans une région stratégique, et en l’absence d’indications sur une éventuelle action de l’ONU ou de pays voisins pour les arrêter, les Forces Armées Royales ont lancé une opération non offensive, conforme aux exigences de la légitimité internationale”, souligne le journal émirati.

L’auteur de l’article a souligné que l’armée marocaine a réussi à mettre en place une ceinture de sécurité qui permet de sécuriser la circulation des marchandises et des personnes à travers la zone tampon d’El Guerguarat.

“Après sa mise en déroute, le polisario a commencé à adopter une nouvelle manœuvre basée sur la “gestion de crise” dans le but de revenir au devant de la scène, en violant les accords de cessez-le-feu et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et en tentant d’imposer le fait accompli par un comportement unilatéral au point de bloquer la libre circulation des personnes et des biens dans la zone tampon d’El Guerguarat vers la Mauritanie”, note Al-Khaleej.

Et le journal d’ajouter que “les agissements du polisario constituent une violation des dispositions du droit international et de l’accord de cessez-le-feu, portent un coup aux efforts de paix des Nations Unies et représentent une atteinte aux intérêts du Maroc et à son intégrité”.

Le quotidien a indiqué qu’au cours des deux dernières décennies, la question du Sahara marocain a connu des évolutions remarquables aux niveaux national et international, qui ont permis de contrecarrer de nombreuses actions et thèses du «polisario».

Al-Khaleej souligne en définitive que le soutien de nombreux pays au Maroc et la consécration par le Conseil de sécurité, en tant que principal responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales, de la prééminence de l’initiative marocaine d’autonomie et des efforts “sérieux et crédibles” du Royaume, “ne sont pas une coïncidence, mais le résultat naturel de la justesse de la cause marocaine et d’initiatives de poids”.