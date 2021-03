El Guerguarat: Départ vers l’Afrique de l’Ouest d’une caravane médicale marocaine

mercredi, 24 mars, 2021 à 16:47

El Guerguarat – Une caravane médicale marocaine équipée d’un scanner moderne et mobile a fait escale dimanche au poste-frontière El Guerguarat, avant de reprendre son chemin par voie terrestre à destination de la Mauritanie, du Sénégal et de la Guinée.

Initiée par la société marocaine Metec diagnostic, filiale du groupe M2I Holding, leader depuis plus de 30 ans dans le domaine médical et la réalisation des établissements de santé, cette caravane médicale à caractère humain et patriotique vise à améliorer l’accès à des services de soin de qualité, en mettant à disposition des professionnels de santé des pays visités des équipements de dernière technologie.

Dans une déclaration à la MAP, le président directeur général de Metec diagnostic, Azeddine El Meskouri a indiqué que cette action s’inscrit en droite ligne avec les valeurs marocaines de solidarité et les engagements du Maroc vis-à-vis du continent, conformément à la vision de SM le Roi Mohammed VI.

“Elle permettra d’offrir de consultations gratuites au profit des populations locales dans chacune des villes d’étapes, notamment les personnes âgés et issues des couches sociales défavorisées, à raison de 50 patients pris en charge par jour (scanner et diagnostic)”, a expliqué M. El Meskouri.

Cette caravane s’assigne pour objectifs également de partager les expériences et le savoir-faire marocains avec les équipes médicales et les autorités sanitaires sur place, a-t-il relevé, précisant que cinq ingénieurs et techniciens de santé ont été mobilisés pour assurer le bon fonctionnement de cette action solidaire.

De son côté, M. Amine Laghidi, expert international en diplomatie économique et membre de la caravane, a souligné que cette initiative citoyenne a pour objectif d’offrir des consultations gratuites, via un scanner moderne, rapide et mobile au profit de la population locale dans chacune des villes d’étape.

“C’est un plaisir de voir cette noble action se concrétiser sur le terrain, après des mois de coordination et de travail”, s’est félicité M. Laghidi.

“Cette caravane, rentre dans la démarche RSE de Metec, (responsabilité sociétale des entreprises) et s’inscrit dans le sillage de la Haute vision tracée par le Souverain, d’un Maroc fort, indépendant et solidaire avec les pays africain frères, locomotive de développement pour la région et vecteur de respect de la souveraineté et de la richesse des nations en Afrique et de par le monde”, a-t-il fait savoir.

Cette mission sera, aussi, une opportunité de mettre en œuvre la nouvelle stratégie du Groupe visant à s’implanter dans plusieurs de pays d’Afrique, a-t-il ajouté.