El Hajeb: une réunion de communication en célébration de la journée internationale des coopératives

vendredi, 12 juillet, 2024 à 14:07

El Hajeb – La province d’El Hajeb a organisé, mercredi à la plateforme de la jeunesse, une rencontre de communication à l’occasion de la commémoration de la Journée internationale des coopératives.

Intervenant à cette occasion, le secrétaire général de la province, Moncef Sarghine a indiqué que cette rencontre s’inscrit dans le cadre du troisième programme de l’Initiative Nationale de Développement Humain (INDH) relatif à l’amélioration des revenus et à l’inclusion économique des jeunesse.

Pour la mise en œuvre des programmes de l’INDH, notamment le 3ème programme et son axe “Amélioration des revenus et de soutien à l’économie sociale et solidaire”, des filières de production prioritaires ont été identifiées en élaborant un plan provincial de formation et un appui technique au profit des coopératives, a souligné le secrétaire général, faisant état, également, de l’appui à l’organisation des producteurs et artisans et l’annonce, chaque année, d’appels pour l’accompagnement des projets.

Abordant le bilan de l’axe “Amélioration des revenus et de soutien à l’économie sociale et solidaire”, le responsable territorial a évoqué l’approbation de 16 projets bénéficiant à 31 coopératives, ajoutant que ces unités sont actives dans la valorisation des plantes aromatiques et médicinales (PAM), l’apiculture, la production et la commercialisation du miel et la valorisation des fruits.

Il a fait état, en outre, de la création d’une plateforme électronique de commercialisation pour un montant de 5,7 millions de DH (MDH), dont une contribution de l’INDH de 3 MDH.

De son côté, Said El Aita, chef du service de “Amélioration des revenus et de l’inclusion économique” a indiqué qu’entre 2019 et 2023, quelque 207 projets ont été réalisés pour un investissement de près de 32 MDH dont 24 MDH assurés par l’INDH.

Pas moins de 16 projets en lien avec le même axe ont été soutenus, dont huit coopératives féminines, a fait savoir le même responsable, qualifiant le bilan de “positif”, plusieurs coopératives financées par l’initiative ayant été primées sur les plans national et international.

La dernière distinction en date, selon M. El Aita, était le prix Lalla Meryem de l’innovation et de l’excellence remporté par la coopérative “Bio Dessert”, spécialisée dans la transformation et le séchage des fruits.

Naima Badri, présidente de l’association “El Hajeb Initiative” a souligné le rôle important de la plateforme provinciale de la jeunesse dans la promotion de l’inclusion économique et l’amélioration de l’employabilité des jeunes au niveau provincial, ajoutant que de nombreuses coopératives ont bénéficié du soutien financier et technique proposé par ladite plateforme.

Halima Omalech, responsable de la coopérative “Bio Dessert” a mis l’accent sur l’importance du soutien de l’INDH à l’économie sociale et solidaire, notant que sa coopérative, qui emploie 12 femmes, a bénéficié d’équipements de 17 MDH grâce à l’INDH.

Grâce à ce soutien, s’est-elle félicitée, la coopérative a pu remporter plusieurs prix dont le “Prix Génération Solidaire au niveau africain” et le “Prix Lalla Meryem de l’innovation et l’excellence”.