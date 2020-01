El Jadida: Arrestation d’un multirécidiviste pour escroquerie et usurpation de fonction régie par la loi

vendredi, 24 janvier, 2020 à 23:40

Rabat-Le service préfectoral de la police judiciaire de Rabat a arrêté, jeudi en coordination avec la police judiciaire d’El Jadida et sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, un multirécidiviste qui fait l’objet de plusieurs avis de recherche au niveau national, pour son implication présumée dans une affaire d’escroquerie et d’usurpation de fonction régie par la loi.

Le modus opérandi du mis en cause, âgé de 41 ans, consiste à se faire passer pour un fonctionnaire de police, avant d’appeler par téléphone ses victimes qu’il persuade faussement de sa capacité de libérer un membre de leur famille détenu pour implication dans des affaires pénales fictives, en contrepartie de différentes sommes d’argent, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les recherches et investigations menées par les services de sûreté, après avoir été alertés de cette activité criminelle, ont permis d’identifier le suspect et de l’arrêter à El Jadida, ajoute le communiqué, notant que l’opération de fouille de la voiture du suspect a permis la saisie de deux téléphones portables et d’un lot de cartes SIM qu’il utilisait pour communiquer avec ses éventuelles victimes.

Le mis en cause, conclut la DGSN, a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire.