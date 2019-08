El Jadida: Le Festival Jawhara n’est pas que musique

dimanche, 4 août, 2019 à 20:18

El Jadida-Le Festival international de Jawhara, qui est à sa 9ème édition, est généralement assimilé aux concerts de musique présentés par de grands noms de la chanson marocaine et arabe, mais c’est surtout un événement central de l’animation culturelle et sociale durant la saison d’estivage à El Jadida et sa région.