El-Jadida: Un individu arrêté pour vol avec effraction

vendredi, 27 septembre, 2019 à 18:55

Rabat – Les éléments du service provincial de la police judiciaire d’El-Jadida ont procédé, vendredi, à l’arrestation d’un individu pour son implication présumée dans une affaire de vol avec effraction dans deux agences de transfert d’argent.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que la police judiciaire d’El-Jadida a fait jeudi la constatation de vol de sommes d’argent à l’intérieur d’une agence de transfert d’argent, avec effraction, ajoutant que les recherches et les investigations ont mené à l’identification du suspect, âgé de 27 ans, et à son interpellation.

Les perquisitions menées dans le cadre de cette affaire ont permis la restitution de l’argent volée et la saisie d’outils utilisés dans l’effraction et le vol des agences de transfert d’argent, ainsi que les habits portés par le mis en cause au moment de son acte criminel, selon la même source.

L’enquête a révélé que le prévenu est également impliqué dans une autre opération de vol similaire début septembre en cours, selon le même modus operandi, ajoute-t-on.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire et déterminer tous les actes criminels qui lui sont reprochés, conclut le communiqué.