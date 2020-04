El-Jadida : Interpellation d’un individu objet de plusieurs avis de recherche au niveau national pour trafic de drogue

jeudi, 23 avril, 2020 à 19:02

Rabat – Les éléments du service provincial de la police judiciaire d’El-Jadida ont interpellé, jeudi, un individu âgé de 38 ans, aux multiples antécédents judiciaires, qui faisait l’objet de plusieurs avis de recherche au niveau national pour des affaires de drogue.

Le mis en cause, présumé impliqué dans une affaire de possession et trafic de drogue et de psychotropes, a été appréhendé à proximité de son domicile situé dans une zone rurale à environ 15 km de la ville d’El-Jadida, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que les perquisitions au domicile du suspect ont permis la saisie de 1.300 comprimés d’ecstasy, 20 kg de kif en tiges, 200 boîtes de colle utilisée comme drogue, outre deux armes blanches et une somme d’argent provenant de cette activité criminelle.

Le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête ordonnée par le parquet compétent, poursuit la même source, faisant savoir que les investigations se poursuivent pour l’interpellation d’éventuels complices dans cet acte criminel.