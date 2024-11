El Jadida : Ouverture des 1ères journées du patrimoine et de l’environnement

vendredi, 8 novembre, 2024 à 15:12

El Jadida – Les 1ères journées du patrimoine et de l’environnement d’El Jadida ont débuté jeudi dans l’enceinte de l’espace de la mémoire historique, de la résistance et de la libération, sous le thème “20ème année de l’inscription de la place-forte de Mazagan à El Jadida au patrimoine mondial de l’Unesco : Quels résultats”.

Cet événement (8-10 novembre), initié par la Fondation Chouaïb Seddeki, met en présence des historiens, des académiciens ainsi que des universitaires nationaux et internationaux.

A cette occasion, Jilali Darif, Secrétaire général de l’association Doukkala Mémoire pour la préservation du patrimoine, a souligné l’importance de cette manifestation dans la découverte du patrimoine architectural et culturel exceptionnel d’El Jadida, ainsi que les moyens de sa préservation.

‘’Chose rare à l’époque, El Jadida a été parmi cinq villes marocaines disposant d’une sorte d’agence régionale d’équipement et d’urbanisme’’, a-t-il révélé dans un exposé sur l’urbanisme au début du 20ème siècle, évoquant les contributions de l’architecte du protectorat français Jean-Georges Grel à l’origine de la construction de nombreux bâtiments inscrits sur la liste du patrimoine national comme les sièges de la poste et de la douane ainsi que des écoles publiques.

Pour sa part, l’historien et romancier Abdelaziz Aït Bensaleh a évoqué les immenses contributions de l’éminent historien, sociologue et philosophe Ibn Khaldoun dans le domaine de l’urbanisme.

Pour ce qui est du contexte d’organisation de ces premières journées du patrimoine et de l’environnement, le président de l’association Chouaïb Doukkali, Ahmed Seddiki a indiqué qu’elles s’inscrivent dans le cadre des efforts engagées en faveur de la préservation et la valorisation du patrimoine d’El Jadida, notant, dans une déclaration à la MAP, que cette manifestation coïncide avec la célébration du 49ème anniversaire de la Marche Verte ainsi que le centenaire de l’inauguration des bâtiments des Postes et de la Douane à El Jadida.

A noter que cet événement est organisé en partenariat avec le Haut Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, l’association INMAA pour le développement durable ainsi que l’association culturelle d’El Jadida.