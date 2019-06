El Jadida: Première édition de la Journée de l’huître avec “regards croisés sur l’ostréiculture”

jeudi, 20 juin, 2019 à 23:52

El Jadida , 20 /06/ 2019 (MAP) – L’Agence Nationale pour le Développement de l’Aquaculture (ANDA) a organisé jeudi la première édition de la journée de l’Huitre sous le thème « Regards croisés sur l’ostréiculture marocaine, et quels enjeux pour demain », dans le but d’affirmer l’importance de la filière ostréicole dans le panorama aquacole national et découvrir les nouveautés et champs d’innovation tout au long de la chaîne de valeurs.