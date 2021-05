El Jadida : Remise d’équipements pour des AGR à des ex-détenus

mardi, 11 mai, 2021 à 23:36

El Jadida, La Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des Détenus a procédé, mardi à El Jadida, à la distribution d’un lot d’équipements et matériels relatifs à des projets portant sur des activités génératrices de revenus (AGR) au profit de neuf bénéficiaires parmi les anciens pensionnaires des établissements pénitentiaires.

L’opération de distribution de ces équipements, organisée sous la présidence du gouverneur de la province, M. Mohamed Amine El Guerrouj, en compagnie de la coordinatrice régionale du Centre d’accompagnement et de réinsertion relevant de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des Détenus, Mme Hadda Bakkach, s’est déroulée dans le strict respect des mesures préventives dictées par le contexte de la pandémie du Covid19.

Cette initiative qui a profité à neuf bénéficiaires dont des femmes parmi les anciens pensionnaires des établissements pénitentiaires relevant de la province, s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat conclue entre la Fondation et la préfecture de province d’El Jadida, dans le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain pour l’implémentation du programme de lutte contre la précarité. Elle vise à aider les bénéficiaires et à assurer les conditions de leur réinsertion efficace dans le tissu social et économique.

Mme Bakkach a expliqué que la Fondation a alloué une enveloppe financière d’un montant de 891.261.58 DH pour cette opération, notant que les équipements et outils distribués concernent de nombreux domaines, notamment les services, la construction, la restauration et l’artisanat, et ce en fonction des formations et des compétences professionnelles des bénéficiaires, ainsi que des exigences du marché de l’emploi et des spécificités socio-économiques de la région.

Cette opération a bénéficié à d’anciens détenus condamnés à des peines allant de trois à 24 ans de prison.

Un ancien détenu a exprimé sa joie de bénéficier du matériel de forge et de soudure, soulignant qu’il avait obtenu un diplôme de forgeron dans l’établissement pénitentiaire où il a passé trois ans.

Il a noté que le projet va l’encourager à travailler pour son propre compte et à embaucher au moins deux employés pour augmenter ses revenus.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme national d’appui aux micro-projets et à l’auto-emploi au profit des ex-détenus des établissements pénitentiaires pour la saison 2020-2021, mis en œuvre par la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des Détenus, afin d’activer la stratégie intégrée de réinsertion socioprofessionnelle de ce groupe vulnérable de citoyens, conduite par la Fondation sous la présidence effective de SM le Roi Mohammed VI.

Les activités sportives, culturelles et religieuses à but didactique, le raffermissement de la relation avec la famille et le monde extérieur, la prise en charge médicale, l’amélioration des conditions de séjour, sont prônées par la Fondation pour préparer les détenus à une réinsertion aisée dans les tissus économique et social.