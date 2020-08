El Jadida: Trois interpellations pour liens présumés avec un réseau criminel s’activant dans la migration clandestine et le trafic des êtres humains

lundi, 17 août, 2020 à 15:47

Rabat – Le service provincial de la police judiciaire d’El Jadida a interpellé, lundi matin, trois individus pour leurs liens présumés avec un réseau criminel s’activant dans l’organisation de la migration clandestine et le trafic des êtres humains.

Les mis en cause, âgés entre 26 et 36 ans, ont été interpellés alors qu’ils tentaient de faire migrer des personnes de façon clandestine, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), ajoutant que les investigations et fouilles menées dans le cadre de cette affaire ont permis d’interpeller cinq candidats à la migration clandestine et de saisir une voiture légère, trois moteurs de hors-bord et 500 litres de carburant.

Les trois suspects ont été placés en garde à vue, tandis que les candidats à la migration illégale ont été soumis aux procédures de l’enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent, et ce en vue de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire ainsi que tous les complices impliqués dans ce réseau criminel, conclut la DGSN.

Cette affaire s’inscrit dans le cadre des opérations intensives de sûreté menées par la DGSN pour lutter contre la migration clandestine et la traite des êtres humains.