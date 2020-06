El Kelâa des Sraghna : Le 2ème forum virtuel de l’information et de l’orientation à distance, du 3 au 5 juin

mercredi, 3 juin, 2020 à 20:25

El Kelâa des Sraghna – “L’information scolaire et universitaire à distance : un pilier pour assurer la continuité des services d’orientation scolaire et professionnelle” est le thème de la 2è édition du forum virtuel provincial de l’information scolaire, universitaire et professionnelle, organisé, du 3 au 5 juin, par la Direction provinciale de l’Education nationale à El Kelâa des Sraghna.

Cette manifestation vise à mettre des informations actualisées et crédibles à la disposition des élèves de la 2è année du baccalauréat et à les assister dans la consolidation de leurs projets personnels et la définition de la méthodologie à adopter en ce qui concerne les concours et les candidatures pour l’actuelle année scolaire, ainsi qu’à informer sur les perspectives et les filières scolaires et professionnelles.

La catégorie ciblée par les services d’orientation à distance comprend également les élèves du cycle collégial afin de les accompagner dans l’élaboration de leurs projets personnels et du secondaire qualifiant pour la consolidation du projet personnel de l’apprenant, ainsi que leurs parents et tuteurs et les cadres administratifs et pédagogiques en tant que maillon essentiel du processus d’orientation scolaire et professionnelle.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur provincial de l’Education nationale à El Kelâa des Sraghna, El Alami El Koraichi, a indiqué que vu le fort engouement enregistré lors de la 1ère édition, la Direction a décidé de tenir un 2ème forum virtuel (de 09H00 à 12H00 et de 15H00 à 18H00) durant trois jours, tout en augmentant le temps de la séquence quotidienne des réponses aux questionnements des apprenants.

Il a rappelé que la direction provinciale a maintenu la même méthodologie adoptée lors du 1er forum, puisqu’il sera procédé à la classification par catégorie des domaines professionnels et à la désignation d’un cadre d’orientation pour chaque discipline, qui sera chargé de répondre aux interrogations de la catégorie ciblée, ainsi qu’à la préparation d’une affiche spéciale qui comprend le domaine professionnel, le nom du cadre d’orientation en charge et son numéro de téléphone professionnel.

M. El Koraichi a expliqué que l’apprenant va contacter, selon ses intérêts pour un domaine spécifique, le cadre d’orientation concerné ou lui envoyer un message via l’application de la messagerie instantanée “Whatsapp” en vue d’y répondre sur le champ ou ultérieurement selon le temps imparti.

Cette initiative intervient dans le sillage des mesures préventives et de précaution visant à limiter la propagation de la pandémie du Covid-19, après la suspension des cours en présentiel et le lancement de l’opération d’enseignement à distance, afin d’assurer la continuité pédagogique.

Elle s’inscrit aussi dans le cadre de la stratégie visant à garantir la continuité administrative et des services au profit des apprenants.