Élargissement du réseau de diagnostic de la Covid-19 par les laboratoires privés d’analyse de biologie médicale

lundi, 28 septembre, 2020 à 16:41

Rabat – Tous les laboratoires de biologie médicale peuvent désormais effectuer le dépistage moléculaire par qRT-PCR du SARS-CoV2, avec ou sans tests sérologiques.

Selon une circulaire du ministère de la Santé, tous les laboratoires de biologie médicale peuvent désormais effectuer le dépistage moléculaire par qRT-PCR du SARS-CoV2 avec ou sans tests sérologiques à conditions de satisfaire toutes les exigences du cahier des charges de sa deuxième version et ce, dans le cadre du renforcement du réseau des laboratoires de diagnostic moléculaire et sérologique de la covid-19 et afin de rendre ces tests accessibles aux Marocains et aux étrangers et d’en assurer une large couverture au niveau du territoire marocain.

Les laboratoires de biologie médicale désirant intégrer le réseau des laboratoires Covid peuvent télécharger la dernière version du cahier des charges sur www.inh.ma et formuler une demande accompagnée du dudit cahier des charges dûment daté, signé et cacheté portant la mention “lu et approuvé” contre le récépissé délivré par la direction régionale de la santé dont ils dépendent, a souligné la même source, notant que cette dernière communiquera et tiendra informés le poste de commandement concerné et l’Institut national d’Hygiène (INH) au fur et à mesure, la liste des laboratoires qui ont intégré ledit réseau.

Les laboratoires autorisés sont, ainsi, appelés à déclarer tous les résultats aux directions et délégations de santé dans les 24 heures qui suivent les prélèvements sur la plateforme informatique du ministère de la santé.

En outre, le ministère rappelle que conformément aux termes des circulaires no 39/INH/2020 du 20 mai 2020, no 44 du 04 juin 2020 et no 72 du 12 septembre 2020, les activités de ces laboratoires privés seront sujettes à des contrôles inopinés coordonnés par l’INH, en collaboration avec des équipes régionales de santé.