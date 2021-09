Election de Tarik Kadiri du PI à la tête du conseil communal de Berrechid

dimanche, 19 septembre, 2021 à 18:32

Berrechid – Tarik Kadiri du Parti de l’Istiqlal (PI) a été élu, samedi, président du conseil communal de Berrechid.

M. Kadiri a obtenu la confiance de 33 membres sur les 35 que compte le conseil, tandis que deux membres se sont abstenus.

Avant le début de l’opération de vote, marquée par la présence des représentants des autorités locales, son adversaire Adel Badel du Rassemblement national des indépendants (RNI) s’est désisté.

A cette occasion, il a été procédé aussi à l’élection des membres et des vice-présidents du Conseil, ainsi que du secrétaire du conseil communal de Berrechid et de son adjoint.

Le Rassemblement national des indépendants est arrivé en tête à l’issue du scrutin du 8 septembre, en remportant 14 sièges sur les 35 à pourvoir au niveau de la commune.

Le Parti authenticité et modernité (PAM) s’est classé 2è avec 8 sièges, suivi du parti de l’Istiqlal (5 sièges) et de l’Union constitutionnelle (UC) et du Parti de la Justice et de Développement (PJD) qui ont décroché deux sièges chacun.

S’agissant des partis du Mouvement populaire (MP) et du Progrès et du Socialisme (PPS), de la Fédération de la gauche et de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), ils ont obtenu un siège chacun.