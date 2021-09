Elections 2021: les partis traditionnels s’imposent sur la scène politique à Al Hoceima

mardi, 14 septembre, 2021 à 21:22

Par: Azzelarab MOUMENI

Al Hoceima- Les résultats du triple scrutin du 8 septembre à Al Hoceima (législatif, régional et communal) ont montré une émergence remarquable des partis politiques traditionnels, qui avaient l’habitude de réaliser de bons résultats au niveau de la province, notamment le parti de l’Istiqlal (PI), le Rassemblement national des indépendants (RNI) et le parti Authenticité et modernité (PAM).