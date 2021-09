Élections 2021: Les primo-votants comptent trois millions d’individus (HCP)

lundi, 6 septembre, 2021 à 21:23

Casablanca – Les primo-votants comptent 3,002 millions d’individus en 2021 et constituent près de 11,9% de la population marocaine en âge de voter, selon le Haut commissariat au Plan (HCP).

Il s’agit des jeunes entre 18 et 22 ans qui auront, aux prochaines échéances électorales, atteint, pour la première fois, l’âge de voter, indique le HCP dans une note intitulée “Quelques caractéristiques des primo-votants aux élections de 2021”, notant que chaque nouvelle élection est l’occasion d’un renouvellement générationnel du corps électoral.

Dans ce document publié à l’occasion des triples élections législatives, régionales et communales prévues le 8 septembre 2021, le HCP précise que parmi ces primo-votants on compterait 1,473 million de femmes (49,1%) et 1,792 million de citadins (59,7%).

Selon les régions, le Grand Casablanca-Settat concentre près du cinquième (19,1%) des primo-votants, suivie par la région de Marrakech-Safi (13,6%), Rabat-Salé-Kénitra (13,1%) et Fès-Meknès (12,2%).

En revanche, les régions de Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Ed-Dahab enregistrent les proportions les plus faibles, respectivement 1,3%, 1,1% et 0,5% de l’ensemble des primo-votants.

Le HCP fait savoir en outre que près de 9 primo-votants sur 10, soit 88,9% sont célibataires, 98,6% parmi les hommes et 79% parmi les femmes. Alors que la part des mariés est de l’ordre de 10,8%. Elle est de 20,3% pour les femmes contre 1,4 % pour les hommes.

Selon le niveau d’instruction, un peu plus de la moitié des primo-votants (55,1%) ont le niveau secondaire (collégial avec 25,1% et qualifiant 30%), 24,5% ont le niveau supérieur, 16,2% ont le niveau primaire et 3,5% n’ont aucun niveau d’instruction.

Selon l’enquête nationale sur l’emploi, au deuxième trimestre de 2021, on compterait parmi les primo-votants près de 18,9% d’actifs occupés, 18,4% des femmes au foyers et 51,6% d’élèves ou étudiants.

En outre, près de trois primo-votants sur dix (29%) au niveau national ne travaillent pas, ne sont pas à l’école et ne suivent aucune formation. Près de 72% d’entre eux sont des filles. En milieu rural, environ 81% de cette catégorie sont des jeunes filles.

Le taux d’emploi des primo-votants, quant à lui, est de 18,9% (29,4% parmi les hommes contre 8,3% parmi les femmes). Ce taux est plus élevé en milieu rural (31,7%) qu’en milieu urbain (11,2%).

Au niveau national, les primo-votants actifs occupés sont plus présents dans le secteur de “l’agriculture, forêt et pêche” avec une part de 49,8% de l’emploi de cette catégorie.

Le secteur des “services” constitue le deuxième secteur pourvoyeur d’emplois avec une proportion de 29,3%, suivi de l’industrie y compris l’artisanat (10,9%) et des BTP (10,1%).

La catégorie des primo-votants reste plus touchée par le chômage, avec un taux de chômage qui atteint 30,1% ; les femmes plus que les hommes, avec des taux de chômage respectifs de 35,4% et de 28,5%. Dans les villes, le taux de chômage de cette catégorie est plus que le triple que dans la campagne avec respectivement 47% et 14%.